Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
La Roma fa sul serio per Niccolò Fortini. Secondo quanto raccolto da TMW, i giallorossi hanno pronta un'offerta intorno ai 10 milioni di euro per il laterale della Fiorentina. Legato ai viola da un contratto fino al 2027, il calciatore di appena 19 anni non ha ancora trovato un'intesa per il rinnovo e oggi contro il Milan è entrato soltanto nel finale di gara.
Le due società stanno già parlando da giorni per la situazione di Tommaso Baldanzi, trequartista che nella capitale sta trovando poco spazio e che piace non poco ai gigliati.
