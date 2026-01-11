Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"

Cristiana Girelli, numero dieci della Juventus, che col suo gol di tacco ha regalato la vittoria nella Supercoppa Italiana contro la Roma alle bianconere:

"La scintilla c'è sempre ed è l'amore per questo sport - ha detto la calciatrice azzurra ai microfoni di SkySport -. Che mi porta sempre a migliorarmi. Non penso che ci sia sempre bisogno di dimostrare, ma provo a farlo sempre. Dando il massimo ogni volta che vengo chiamata in causa. Il calcio è l'amore della mia vita e lo tratto con grandissima cura".

JUVENTUS-ROMA 2-1

Marcatori: 23' Giugliano (R), 40' Vangsgaard (J), 85' Girelli (J)

Il Tabellino

Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Walti, Stolen-Godo, Tatiana Pinto (84' Schatzer); Beccari (89' Krumbiegel), Cambiaghi (68' Girelli), Vangsgaard. Allenatore: Canzi.

Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi (90'+2 Thogersen), Oladipo, Valdezate, Veje: Giugliano, Greggi (90'+1 Corelli), Dragoni; Rieke, Viens (85' Brennskag-Dorsin), Babajide (46' Pilgrim). Allenartore: Rossettini.

Ammonite: Viens