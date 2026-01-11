La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
La Juventus Women continua a scrivere la propria storia. Con il successo in Supercoppa italiana, le bianconere hanno conquistato la quinta Supercoppa della loro storia, mettendo in bacheca anche il secondo trofeo stagionale dopo la Women’s Cup.
Un traguardo celebrato anche dal mondo Juventus maschile. Il capitano della prima squadra, Manuel Locatelli, ha voluto rendere omaggio alle ragazze attraverso una Instagram Story semplice ma significativa: “Campionesse”, il messaggio accompagnato ai complimenti per l’ennesima impresa.
Un gesto che sottolinea il forte senso di appartenenza all’universo bianconero e il riconoscimento del percorso vincente intrapreso dalla Juventus Women, ormai punto di riferimento assoluto del calcio femminile italiano. La Supercoppa conferma ancora una volta la mentalità vincente del club, capace di eccellere su tutti i fronti e di unire l’intero mondo juventino sotto il segno dei successi.