TMW Roma, prosegue la trattativa con l'Olympique Marsiglia per il talento Robinio Vaz. Il punto

Ieri il ds della Roma, Massara, ha smentito o comunque spiegato delle difficoltà che esistono per i giallorossi per poter acquistare il talentino Robinio Vaz (18 anni), attaccante classe 2007 francese con doppio passaporto della Guinea-Bissau che si sta facendo largo nella rosa del Marsiglia di De Zerbi, con cui ha già raccolto 14 presenze e 4 gol nella Ligue 1 in corso d'opera, segnando di media un gol ogni 93 minuti.

Secondo quanto raccolto e ricostruito da TMW, la Roma è seriamente interessata a Robinio Vaz, per quanto quella per raggiungere il giovane centravanti scuola OM sia una trattativa tutt'altro che semplice da riuscire a portare in fondo. In particolare, a complicare i margini di manovra dei dirigenti giallorossi, ci pensano i vincoli e i paletti imposti dal rispetto del Fair Play Finanziario. Sul classe 2007 c'è anche da registrare una forte concorrenza internazionale, ma nonostante ciò i contatti da parte della Roma vanno avanti.

Cosa ha detto Massara su Robinio Vaz. Intervenendo ieri a DAZN prima della partita poi vinta 2-0 dalla Roma contro il Sassuolo, il ds giallorosso Ricky Massara ha così parlato di Robinio Vaz: "Un grande talento, ma mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso ci sarebbe una concorrenza fortissima".