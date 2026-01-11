Palermo, Inzaghi: "Comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"

Pareggio beffa per il Palermo di Pippo Inzaghi. Al “Danilo Martelli” di Mantova, la squadra rosanero non va oltre il pareggio. Al gol di Ceccaroni ha risposto Marras, con una super rete al 95′. Al termine della gara, il tecnico dei rosanero ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. “Dispiace, oggi la squadra si può rimproverare poco se non quello di non averla chiusa. Quando hai sei o sette occasioni del genere devi andare sul due a zero perché poi, anche se non abbiamo mai sofferto, un tiro, il tiro della domenica e può succedere quello che poi è successo. Dispiace, però dobbiamo ripartire. Avevo chiesto alla squadra di venire qui a comandare e creare, l’hanno fatto”. “Abbiamo avuto tante opportunità per fare gol, quando vai fuori casa e fai sedici, diciassette tiri in porta, devi chiuderla perché il calcio è questo – ha aggiunto Inzaghi -.

Però ormai guardare indietro non serve. Teniamoci la prestazione, sappiamo che queste partite vanno chiuse e bisogna avere più cattiveria. Le occasioni le abbiamo avute, anche clamorose davanti al portiere. Purtroppo poi è successo quello che nessuno si aspettava”. “Guardiamo avanti, la squadra c’è e secondo me ha fatto un’ottima partita. Il risultato non ci premia, è un risultato ingiusto, però bisogna dare anche meriti al Mantova che ci ha creduto fino alla fine. Poi quando era insperato per tutti, non avendo mai sofferto, questo è il calcio. Ci servirà per crescere ulteriormente”, ha concluso l’allenatore del Palermo.