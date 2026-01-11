Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito da Mucera
Curioso episodio nel corso di Mantova-Palermo, sfida chiusa sull’1-1 con le reti di Ceccaroni e Marras allo scadere. Al 25’ del primo tempo l’arbitro Daniele Perenzoni è stato costretto a fermarsi a causa di un problema al polpaccio.
Il direttore di gara ha inizialmente provato a stringere i denti, ma il fastidio lo ha obbligato ad alzare bandiera bianca. Da qui il cambio forzato: Perenzoni ha lasciato il campo assumendo il ruolo di quarto uomo, mentre Antonio Mucera ha preso in mano la direzione dell’incontro.
Un episodio raro, reso ancora più singolare dal fatto che Mucera sia originario proprio di Palermo, città della squadra ospite. Un imprevisto che ha segnato una gara già ricca di emozioni, decisa solo nei minuti finali.
