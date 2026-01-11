Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"

Dopo il 2-2 ottenuto in casa della Juve Stabia nel pomeriggio di ieri, Daniele Sebastiani, presidente del Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di Rete8:

“Inutile parlare di VAR, per noi non esiste. Mi hanno tempestato di immagini e messaggi da tutte le parti. Per gli altri il VAR si guarda mentre per il Pescara no. Punto meritato, la Juve Stabia aveva tutti gli effettivi. Per non farci mancare nulla Oliveri ha preso la febbre. Quando ci sono questi momenti devi stringere i denti e andare avanti. La squadra ha dimostrato che non molla mai, recuperando una partita che se avessimo perso sarebbe stata una beffa. Complimenti ai ragazzi. Non ho parlato con gli arbitri, cosa parlo a fare?

L’ultima partita di Dagasso? Non è l’ultima di nessuno, il mercato non ancora è partito perché ci sono state le feste e molte persone erano ancora in vacanza. Da questo lunedì si parlerà seriamente di mercato. Sappiamo cosa vogliamo fare e sbaglieremo il meno possibile. Se questa squadra avesse avuto tutti al completo oggi saremmo in un’altra posizione di classifica.

Perché solo la cessione di Squizzato? Dobbiamo prendere i giocatori che vogliamo e non prendere due persone. Servono quelli che saranno propedeutici per il nostro 11 di base. I tifosi devono sapere che c’è una lista composta da 18 giocatori e il Pescara ha la lista completa e servono uscite ed entrate. Appena i giocatori saranno disponibili arriveranno. Non credo ci siano stati tanti movimenti di mercato. In Italia si ha un mese a disposizione e si arriva sempre all’ultimo giorno. Le sirene di mercato non si sono avvicinate e allontanate per nessuno, le regole del mercato sono chiare. Chi ha trovato poco spazio e vuole andare a giocare li devi accontentare.

Dagasso a Venezia? Già date le trattative chiuse. Al momento non c’è nulla.

Condè e Fila? Due grandi giocatori. Non ho mai avuto dubbi sul gruppo, abbiamo dei ragazzi fantastici. Questo campo è difficile e non tutti prenderanno punti. Con Valzania squalificato e nel caso di partenza di Dagasso potrebbe arrivare almeno un centrocampista? In quel ruolo posso giocarci anche io".