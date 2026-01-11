Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Si chiude la 19esima giornata di Serie B con la vittoria del Padova sul Modena. Ai biancoscudati basta una rete realizzata da Bortolussi all’11 del primo tempo a cui si aggiunge la rete di Lasagna in pieno recupero. Con questo risultato il Padova si porta a 25 punti e accorcia proprio sul Modena, che resta fermo a quota 27.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1
8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)
Padova-Modena 1-0
11’ Bortolussi, 91’ Lasagna
CLASSIFICA
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Sudtirol 19
Virtus Entella 19
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Mantova 16
Pescara 14