TMW Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino

La Juventus si prepara a vivere un mercato di gennaio da assoluta protagonista. La dirigenza bianconera è pronta a intervenire in modo deciso per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti, che ha individuato con chiarezza le priorità per completare una rosa già competitiva ma ancora migliorabile in alcuni reparti chiave. Il tecnico di Certaldo ha chiesto innanzitutto l’arrivo di un terzino destro affidabile, capace di alternarsi con Pierre Kalulu e garantire equilibrio e continuità sulla fascia. Nonostante le recenti indiscrezioni, a Torino non dovrebbe però arrivare Noussair Mazraoui: il laterale del Manchester United non rappresenta un reale obiettivo per la Juventus, che sta valutando profili differenti, più funzionali al progetto tecnico e sostenibili dal punto di vista economico.

Il secondo intervento richiesto da Spalletti riguarda il reparto offensivo. L’allenatore bianconero vuole un vice Yildiz, un attaccante di grande qualità tecnica, in grado di muoversi su più fronti dell’attacco e offrire soluzioni tattiche diverse nel corso della stagione. In cima alla lista dei desideri c’è Federico Chiesa: l’esterno offensivo scalpita per tornare a Torino e riabbracciare l’ambiente bianconero, con la prospettiva di lavorare proprio con Spalletti, tecnico che stima e con il quale potrebbe rilanciarsi definitivamente. Qualora la pista Chiesa non dovesse concretizzarsi, la Juventus ha già individuato un’alternativa. Daniel Maldini rappresenta il piano B: un profilo giovane, tecnico e duttile, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Più complicata, invece, la strada che porta a Yannick Ferreira Carrasco, considerato un obiettivo troppo oneroso per le casse del club, soprattutto in relazione ai costi complessivi dell’operazione.

Spalletti attende rinforzi mirati, mentre la società lavora per coniugare ambizioni sportive e sostenibilità economica. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i bianconeri riusciranno a mettere a segno i colpi giusti per rilanciare definitivamente le proprie ambizioni.