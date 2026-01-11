Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi

Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con BortolussiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Luca Bargellini
Oggi alle 18:04Serie B
Luca Bargellini

Si chiude con i padroni di casa del Padova il primo tempo del match che chiude la 19ª giornata del campionato di Serie B. Contro il Modena decide, almeno per il momento, il gol di Bortolussi all'11. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1
8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)

In corso
Padova-Modena 1-0
11' Bortolussi

Articoli correlati
Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano
Gallo al Menti fa 11 su 11: Vicenza, che fame di riscatto dopo l'estenuante duello... Gallo al Menti fa 11 su 11: Vicenza, che fame di riscatto dopo l'estenuante duello con il Padova
Serie B, continua la 19ª giornata: due gare in programma, occhi su Padova-Modena Serie B, continua la 19ª giornata: due gare in programma, occhi su Padova-Modena
Altre notizie Serie B
Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più" Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò... Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"... Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"
Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi... Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito... Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito da Mucera
Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile" TMWAmoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
Mantova-Palermo 1-1, le pagelle: Marras gela i rosanero, Ceccaroni determinante Mantova-Palermo 1-1, le pagelle: Marras gela i rosanero, Ceccaroni determinante
Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 1-1. Marras riprende i rosanero al 95' Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 1-1. Marras riprende i rosanero al 95'
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Immagine top news n.1 Sarri: "Essere qui a parlare per me è una violenza. Alla Lazio sembra sempre l'anno zero"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Immagine top news n.3 Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina
Immagine top news n.4 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, serve completare"
Immagine top news n.5 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
Immagine top news n.6 Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù
Immagine top news n.7 Tare su Maignan: "Finché non c'è la linea verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, cresce l'ottimismo per Toth: con il Ferencvaros ballano due milioni, i dettagli
Immagine news Serie A n.2 Roma a caccia di attaccanti, nuova idea Malen: trattativa in corso con l'Aston Villa
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Immagine news Serie A n.4 Milan, Nkunku: "Sono concentrato al 100% sul club. Il Fenerbahce? Solo speculazioni"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il bonus Mondiale
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli: "Questo sia lo standard. Felice per Comuzzo. Gosens? Mai avuto uno così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito da Mucera
Immagine news Serie B n.5 Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Palermo 1-1, le pagelle: Marras gela i rosanero, Ceccaroni determinante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati al 45': avanti Leccpo e Arezzo, in parità il derby Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 21ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Continua a vincere il Catania
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, ag. Rutigliano: "rinnovo in stallo". Due club sul regista
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 21ª giornata: i parziali delle 14:30. Sei match ma un solo gol realizzato
Immagine news Serie C n.6 Catania, in arrivo un innesto per la difesa: fumata bianca per Miceli con il Monopoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)