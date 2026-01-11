Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Si chiude con i padroni di casa del Padova il primo tempo del match che chiude la 19ª giornata del campionato di Serie B. Contro il Modena decide, almeno per il momento, il gol di Bortolussi all'11. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1
8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)
In corso
Padova-Modena 1-0
11' Bortolussi