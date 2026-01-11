Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"

Vittoria di spicco per la Carrarese ieri al 'Dei Marmi' contro il Bari di Vincenzo Vivarini. Un successo di misura che porta la firma di Fabio Abiuso. Sulla sfida nel post partita si è espresso anche Devid Bouah:

“Non è facile scendere in campo dal primo minuto dopo tanto tempo - ha raccontato il laterale destro nel postpartita -, però cerco sempre di lavorare bene durante la settimana per farmi trovare pronto e per aiutare la squadra, ogni qual volta vengo chiamato in causa.

A fine primo tempo il mister ci ha invitato a stare calmi e di continuare ad attaccare con la stessa insistenza, e così è stato.

Il mio obiettivo per questa stagione è quello di continuare a crescere dal punto di vista difensivo, cercando di migliorare ed essere ancor di più un calciatore completo, capace di aiutare la squadra ,quando necessario.

Comunque, penso che si possa dare un giudizio positivo al girone d’andata, ma sempre con la consapevolezza di poter crescere ancora di più, del resto credo fortemente che questo gruppo abbia tutte le carte in regola per togliersi ancora diverse soddisfazioni.”