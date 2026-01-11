Serie C, i finali delle 17:30: l'Arezzo va in fuga, vince il Lecco. 0-0 tra Casertana e Benevento

Si sono concluse le cinque gare di Serie C iniziate alle 17:30, con risultati che incidono soprattutto nella parte alta delle classifiche.

Nel Girone A il Lecco supera di misura la Triestina (1-0) e rimane agganciato al treno di testa, continuando l’inseguimento a Vicenza e Union Brescia. Nel Girone B successo pesante per l’Arezzo, che batte 1-0 il Pontedera e allunga a +4 sul Ravenna, consolidando il primato. Nello stesso raggruppamento finiscono in parità Perugia-Bra (1-1, con botta e risposta tra Lionetti e Nepi) e Sambenedettese-Gubbio (0-0).

Nel Girone C, infine, frenata per il Benevento, che non va oltre lo 0-0 sul campo della Casertana, lasciando aperta la corsa ai piani alti della classifica.

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Pergolettese-Lumezzane 0-2

37' Mancini, 64' Caccavo

Pro Patria-Inter U23 1-2

4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

Alcione Milano-Cittadella 1-0

78' Ciappellano, 90' Morselli

Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1

83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45'+5 Mattioli

Lecco-Triestina 1-0

43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

Carpi-Pianese 1-1

63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Domenica 11 gennaio

Arezzo-Pontedera 1-0

27' aut. Biagini

Perugia-Bra 1-1

41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)

Sambenedettese-Gubbio 0-0

Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46*, Ravenna 42*, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27*, Juventus Next Gen 27*, Carpi 27*, Ternana 26*, Forlì 25*, Livorno 19*, Gubbio 20**, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15*, Pontedera 14

* una gara in più

** una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Crotone-Team Altamura 0-1

77' Curcio

Sorrento-Foggia 2-1

42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)

Casarano-Atalanta U23 0-1

20' Cisse

Catania-Cavese 2-0

88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano

Monopoli-Siracusa 1-0

67' Battocchio

Domenica 11 gennaio

Casertana-Benevento 0-0

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30 - Giugliano-Picerno

Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Catania 45*, Benevento 45*, Casertana 39*, Salernitana 38, Cosenza 36, Monopoli 33*, Crotone 28*, Audace Cerignola 28*, Casarano 28*, Potenza 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Team Altamura 23*, Latina 22*, Cavese 21*, Siracusa 21*, Trapani 19*, Foggia 19*, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva