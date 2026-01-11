Milan, Allegri coccola Nkunku: "Quando fa le cose con cattiveria gli viene tutto meglio"

Ai microfoni di Milan TV, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. Questa l'analisi dell'allenatore livornese: "Abbiamo ripetuto gli errori degli ultimi tre minuti di giovedì, oggi li abbiamo fatti negli ultimi sette. Prima del pareggio abbiamo giocato bene, poi abbiamo avuto troppa fretta".

Sulle prestazioni incoraggianti di Fullkrug e Nkunku? "Fullkrug ha fatto due assist, quando la palla arriva vicino all'area lui è molto bravo in quelle situazioni. Nkunku? Quando fa le cose con cattiveria gli viene tutto meglio. Per portare a casa le vittorie serve cattiveria in difesa e in attacco".

Non è arrivata la vittoria, ma il Milan continua a non perdere...

"Dobbiamo migliorare in certe situazioni. Dobbiamo tornare a vincere, mancano 34-36 punti per arrivare tra le prime quattro".