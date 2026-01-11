Milan, Nkunku: "Allegri mi ha consigliato di lavorare con il sorriso. Oggi mi sento contrariato"
TUTTO mercato WEB
Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.
Come ti senti?
"Mi sento contrariato perchè volevamo mettere punti. Come ha detto Allegri dobbiamo imparare a gestire nel recupero".
Si può guardare più in alto del quarto posto?
"Abbiamo ottimi presupposti per vincere le partite. Dobbiamo concentrarci per la prossima partita, vincendone il più possibile".
Che tipo di consigli ti sta dando Allegri?
"Lavorare con il sorriso. Prima di tutto è una bravissima persona, mi dice di lavorare per la squadra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Serie A
La Lazio va oltre l'emergenza e gli addii: in attesa del mercato l'Europa resta obiettivo alla portata
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile