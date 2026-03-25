Napoli, Lobotka: "Conte straordinario, con lui ho superato i miei limiti fisici e mentali"

Non è arrivato il terzo premio consecutivo come miglior calciatore slovacco dell’anno, ma Stanislav Lobotka ha comunque vissuto da protagonista la serata di gala che ha incoronato David Hancko. Il centrocampista del Napoli, presente alla cerimonia, ha commentato con serenità il risultato, soffermandosi anche sul momento personale e sul lavoro svolto con Antonio Conte: “Sono felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica, quindi sono contento per lui”, ha spiegato.

Lobotka ha poi parlato delle sue condizioni fisiche e del lavoro svolto nelle ultime settimane: “Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima, ma sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare”.

Parole molto significative anche su Antonio Conte, con cui il rapporto sembra aver portato benefici evidenti: “È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente. Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa”.

Infine il regista azzurro ha sottolineato quanto sia cambiato il suo approccio quotidiano: “Il programma è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L’obiettivo è dare sempre l’uno per cento in più”.