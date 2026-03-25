Liverpool, ma non solo: Xabi Alonso è un nome per un'altra big di Premier League
Dopo mesi lontano dai riflettori, il nome di Xabi Alonso torna a circolare con forza tra le grandi d’Europa. L’ex tecnico del Bayer Leverkusen, scelto dal Real Madrid la scorsa estate per guidare i Blancos, ha visto interrompersi la sua avventura nella capitale spagnola dopo pochi mesi, pagando risultati deludenti e tensioni interne legate anche ai metodi di lavoro molto rigidi. Il 12 gennaio il club madrileno aveva annunciato la separazione con un comunicato ufficiale: “Il Real Madrid comunica che, di comune accordo con Xabi Alonso, si è deciso di porre fine al suo incarico. Avrà sempre l’affetto dei tifosi, perché è una leggenda del club e ha incarnato i nostri valori”.
Lo stesso allenatore aveva salutato con parole di rispetto: “Questo capitolo non è andato come speravamo, ma allenare il Real Madrid è stato un onore. Ringrazio il club, i giocatori e i tifosi per il sostegno. Lascio con gratitudine e con l’orgoglio di aver dato tutto”. Da allora Alonso ha scelto di restare in silenzio, prendendosi tempo dopo un’esperienza intensa. Ma il suo nome non è mai uscito davvero dal mercato degli allenatori.
In Inghilterra, infatti, la sua candidatura è tornata d’attualità. Secondo As, il Liverpool starebbe valutando alternative ad Arne Slot dopo una stagione altalenante, e il profilo dello spagnolo piace alla dirigenza. Non solo: anche il Manchester City lo avrebbe inserito tra i possibili successori di Pep Guardiola. Due panchine di altissimo livello che potrebbero rappresentare l’occasione giusta per il rilancio di Alonso dopo la difficile parentesi al Bernabéu.
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