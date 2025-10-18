Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3

Succede di tutto al ViolaPark di Firenze dove si è svolto il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A Women tra Fiorentina e Mila. Un match terminato 4-3 per le padrone di casa ma in bilico fino all'ultimo istante.

Sono le Viola a passare in vantaggio con la Severini su calcio di rigore, ma le rossonere recuperano e sorpassano con Renzotti e Soffia. Nella ripresa la Janogy riporta la bilancia del risultato in parità, ma la seconda rete di Renzotti porta nuovamente avanti il Diavolo. Allo scoccare del 90' sembra tutto finito e invece ecco il, doppio, colpo di scena. Al 94' è ancora Janogy a regalare il pareggio alle gigliate e poi tre minuti dopo l'islandese Tryggvadottir regala il successo alla squadra di Pablo Jesus Pinones-Arce.

Serie A Women 3ª giornata

Genoa-Ternana Women 3-1

32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)

Sassuolo-Como Women 1-0

21' Ndojah Eto

Fiorentina-Milan 4-3

26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Napoli Women-Roma

Ore 15:30 - Lazio-Juventus (visibile anche su Raiplay)

Ore 18:00 - Inter-Parma

Classifica

Roma 6

Napoli 6

Lazio 6

Inter 4

Fiorentina 4*

Sassuolo 4*

Milan 3*

Como 3*

Parma 3

Genoa 3*

Juventus 1

Ternana 0*

* una gara in più