Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"

La centrocampista della Lazio Eleonora Goldoni, autrice del secondo gol contro il Genoa quest’oggi risultato poi decisivo per la vittoria, ha parlato in mixed zone dopo la gara tornando sulla sua rete parlando anche del rientro dall’infortunio: “Sto a pezzi e non mi sento più niente, ma sicuramente la gioia è tanta. Il mio inizio di stagione è stato complicato e difficile, ma la partita di oggi e la squadra mi hanno insegnato che non bisogna mai demordere e che tutto poi torna. - prosegue Goldoni come riporta Lalaziosiamonoi.it - Abbiamo portato a casa una vittoria importantissima, dimostrando che possiamo soffrire, ma siamo una squadra di grande valore”.

Spazio poi alla prossima sfida contro un Juventus che al momento ha un solo punti in classifica: “Ci aspettiamo una squadra arrabbiata, ma loro ci devono aspettare cazzute perché siamo questo. Possiamo batterle e vogliamo continuare la nostra striscia positiva, non dobbiamo mollare di un centimetro. - prosegue ancora la classe ‘96 - Vorrei che la mia squadra continuasse a dimostrare sul campo e a noi stesse che possiamo battere chiunque se stiamo insieme, come dice il mister ‘non siamo fatte per le cose ordinarie, ma straordinarie’. La prossima partita può essere una grande partita”.

Goldoni infine torna sugli infortuni che hanno colpito la Lazio: “Non sono un alibi, siamo sempre riuscite ad adattarci e ad adattare i moduli nonostante i tanti problemi di questo inizio. Queste difficoltà sono state un’opportunità per noi”.