Serie A Femminile, tanti errori dal dischetto in Como-Milan. Alla fine decide un rigore

Sconfitta per il Milan Femminile che cade per mano del Como in campionato. Con questo risultato le lariane sorpassano in classifica proprio le rossonere. Il match è stato segnato da ben due errori dal dischetto, prima per il Milan con Ijeh e poi per il Como con Nischler, che si è poi riscattata nel finale segnando in pieno recupero la rete della vittoria. Di seguito il programma completo della giornata:

Serie A Women, 6ª giornata

Sabato 15 novembre

Sassuolo-Ternana Women 0-1

14’ Pellegrino Cimò

Parma-Fiorentina 1-1

51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)

Como Women-Milan 1-0

91’ Nischler

Domenica 16 novembre

Napoli Women-Inter ore 12:30

Roma-Lazio ore 15:30

Juventus-Genoa ore 18:00

Classifica - Roma 12, Fiorentina 11*, Como Women 12*, Milan 9*, Como Women 12*, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*

* una gara in più