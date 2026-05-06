Rimasto al Palace, Mateta e i guai al ginocchio: "Pensavo alla Francia e ai Mondiali ogni giorno"

E se fosse una delle sorprese di Didier Deschamps al momento dell'annuncio della lista dei 26 giocatori che rappresenteranno la Francia alla Coppa del Mondo 2026? Sebbene abbia scoperto i Bleus tardi, a 27 anni, Jean-Philippe Mateta sogna di volare oltreoceano per disputare il Mondiale. Proprio il centravanti del Crystal Palace che nello scorso mercato invernale ha flirtato con Juventus e Milan prima di fare i conti con un infortunio al ginocchio che ha fatto saltare il trasferimento, tenendolo lontano dai campi all'inizio dell'anno.

"Ci pensavo tutti i giorni quando ero infortunato e farò di tutto per arrivarci, mostrando sul campo che sono pronto, lavorando come un forsennato", ha raccontato a L’Équipe in un'intervista. "La Coppa del Mondo è l'appuntamento dei migliori giocatori del mondo. È un sogno da bambino, come dirsi: 'Posso segnare per la Nazionale francese'. Se potrò aiutare la squadra, sarò il più felice del mondo". Rimasto al Crystal Palace da coach Glasner, adesso ha l'opportunità di giocarsi le sue carte per l'Europa League, dopo il 3-1 della semifinale d'andata contro lo Shakhtar Donetsk.

Tre gol nelle sue ultime 2 partite (Fiorentina e Newcastle), mentre il ko a lungo termine di Ekitikè potrebbe spalancargli le porte della Nazionale di Deschamps. Ancora in convalescenza durante la tournée di marzo, Mateta intende ora sconvolgere la gerarchia: "Far parte della lista a marzo è molto importante, e loro hanno rappresentato molto bene la Francia, ma sta a me provare che posso comunque andare alla Coppa del Mondo".