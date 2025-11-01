Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline

Si è chiusa con la vittoria delle padrone di casa, Milan-Lazio, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata di Serie A Women. Il risultato è di 4-2 per le rossonere: nel primo tempo doppietta di Van Dooren e gol di Renzotti, con Piemonte che mette il sigillo per le capitoline. La stessa centravanti biancoceleste fa doppietta ad inizio ripresa prima del poker del Diavolo con Ijeh. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Milan-Lazio 4-2

2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)

Sabato 1 novembre

Ore 18:00 - Como Women-Genoa

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Roma-Inter

Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women

Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina

CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Como Women 3, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in più