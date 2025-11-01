Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Si è chiusa con la vittoria delle padrone di casa, Milan-Lazio, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata di Serie A Women. Il risultato è di 4-2 per le rossonere: nel primo tempo doppietta di Van Dooren e gol di Renzotti, con Piemonte che mette il sigillo per le capitoline. La stessa centravanti biancoceleste fa doppietta ad inizio ripresa prima del poker del Diavolo con Ijeh. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Sabato 1 novembre
Ore 18:00 - Como Women-Genoa
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Roma-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Como Women 3, Genoa 3, Ternana Women 0
* una gara in più