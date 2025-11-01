Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"

Il Padova pareggia contro il Südtirol per 1-1 e continua la sua striscia di imbattibilità, salendo a 14 punti in classifica e agganciando Carrarese e Juve Stabia, questi ultimi con due gare in meno. All’Euganeo è Merkaj ad aprire la sfida con una bella incornata di testa che batte Sorrentino. Nel secondo tempo è invece il rigore di Bortolussi pareggiare il match per il definitivo 1-1. Al termine della sfida il tecnico dei veneti Matteo Andreotti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

“È stata una partita complicatissima, ma sapevo che sarebbe stato un pomeriggio duro. L’abbiamo pareggiata su calcio di rigore, credo che i ragazzi non abbiano mai mollato e non sbagliano mai l’atteggiamento. La formazione? Cerco sempre di metterci nelle condizioni migliori per esprimerci. La scelta di Fortin è legata alle tre partite in sei giorni, il portiere dopo l’allenatore è quello che spende maggiori energie fisiche. Sorrentino nell’ordinaria amministrazione ha fatto una buona partita. Da una parte tre punti in tre partite possono equivalere a una vittoria e due sconfitte. Ogni partita muoviamo la classifica e io sono soddisfatto. Rimanere imbattuti in questa settimana con le difficoltà che abbiamo avuto mi regala davvero una grande soddisfazione. Quello che ha detto Castori? Ho 36 anni, non mi permetto di replicare a un allenatore così esperto come lui. Bisogna vedere cosa si intende per dominio”.

Fonte: Padovagoal.com