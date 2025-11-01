Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana

Attraverso i propri canali ufficiali il Venezia ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la gara di domani contro il Catanzaro per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Per la sfida ai calabresi il tecnico dei lagunari recupera Duncan a centrocampo rispetto al match del turno infrasettimanale contro il Sudtirol.

Portieri: Grandi, Moino, Stankovic

Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi

Centrocampisti: Bohinen, Bjarkason, Busio, Doumbia, Duncan, Lella, Kike Perez, Pietrelli.

Attaccanti: Adorante, Casas, Fila, Yeboah

Sul match l'allenatore dei veneti si è espresso nel corso della conferenza stampa della vigilia: "Il Catanzaro è una squadra con grande qualità di palleggio, che rispecchia l’idea dell’allenatore, in Iemmello ha un leader tecnico e caratteriale e ha anche giocatori che danno verticalità al gioco. E’ una squadra allestita bene per la categoria, negli anni ha mantenuto la stessa identità e concetti".