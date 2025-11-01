Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

L’arrivo di Luciano Spalletti è l’inizio di una nuova era in casa Juventus. È vero che l’ex ct della Nazionale ha firmato fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di piazzamento Champions ma la sensazione è che il progetto possa essere più lungo. Intanto per ottenere risultati migliori un aiuto importante a Spalletti potrebbe arrivare dal mercato invernale. Di sicuro un centrocampista con qualità serve a prescindere da quale sarà il modulo finale adottato.. La Juventus sta monitorando vari profili e negli ultimi tempi sta tornando di moda anche quello di Hjulmand dello Sporting Lisbona, che tra l’altro i bianconeri avevano cercato anche in estate. A gennaio resta un’operazione complicatissima, i costi sono elevati ma magari a giugno la situazione potrebbe cambiare. Più facile arrivare a giocatori come Milinkovic-Savic o Kessié entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Al-Hilal e Al-Alhi. Nella lista della dirigenza bianconera c’è anche un altro nome. È quello di Schlager del Lipsia, classe ‘97, che tra l’altro andrà si svincolerà a fine stagione. Intanto si registra movimento su Vlahovic. Con la Juventus il discorso rinnovo è fermo e per questo alcuni club stanno sondando il terreno in vista del prossimo anno. Il Bayern Monaco ha già dimostrato interesse ma attenzione anche al Barcellona, che con ogni probabilità perderà a fine anno Lewandowski. Il club blaugrana ci sta facendo un pensiero così come l’Atletico Madrid.
L’infortunio a De Bruyne, che starà fuori fino a febbraio, potrebbe invece cambiare le strategie del Napoli per gennaio. Anche perché in quel periodo Anguissa sarà impegnato nella Coppa d’Africa e quindi un acquisto sarebbe opportuno. Il club azzurro sta già pensando a Mainoo del Manchester United. Il Napoli vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito. ovviamente non è il solo.

Tra i giocatori seguiti c’è ancora Lorenzo Pellegrini. Per il momento non ci sono stati segnali di rinnovo con la Roma e proprio per questo rimane una grande occasione. Il Napoli potrebbe fare subito un tentativo alla riapertura del mercato. Ma non è finita qua perché tra i profili presi in considerazione c’è anche Dani Ceballos, che al Real Madrid sta trovando poco spazio. E veniamo al Milan. Oltre al difensore centrale, nei piani rossoneri sta tornando d’attualità anche il discorso relativo alla punta centrale. Gimenez non sta convincendo. In campionato non ha ancora segnato e quindi ecco che i prossimi due mesi saranno decisivi per capire se servirà un intervento anche in questo settore. Nel caso l’opzione Dovbyk resta sempre viva, magari c’è da valutare se può essere rimesso in piedi lo scambio con la Roma. Nei pensieri del Milan c’è anche il profilo di Jonathan Burkardt, 25 anni, dell’Eintracht Francoforte, che è partito veramente forte in questa stagione in Bundesliga. E chiudiamo con la Fiorentina, che è ancora a caccia della sua prima vittoria in questo campionato,. Il momento dei viola è molto difficile. 4 punti in 9 partite sono pochissimi per una squadra che era partita con tutte altre ambizioni, con l’obiettivo di migliorare il sesto posto della passata stagione.. Domani al Franchi arriverà il Lecce. Per la Fiorentina un vero e proprio scontro salvezza. La posizione di Pioli è estremamente delicata, a forte rischio, anche se la società non vorrebbe cambiare. Da questa partita potrebbe dipendere il suo fiuturo.

