Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Si è chiusa pochi istanti fa la prima frazione di gioco di Parma-Napoli Woman, match delle 12:30 valido per l'4ª giornata del campionato di Serie A Women. All'intervallo partenopee avanti grazie alla rete di Muth al 30'.
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
In corso
Parma-Napoli Women 0-1
30' Muth
Sabato 1 novembre
Ore 15:00 - Milan-Lazio
Ore 18:00 - Como Women-Genoa
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Roma-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
