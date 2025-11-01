Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi

La notizia era nell’aria, in mattinata è arrivata l’ufficialità. Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La squadra è già scesa in campo al centro sportivo di Pegli per preparare la gara contro il Sassuolo, in programma lunedì pomeriggio, ore 18:30, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. A dirigere la seduta ci sono già l'ex capitano dei rossoblù Domenico Criscito e Roberto Murgita, collaboratore tecnico del club.

Questo il comunicato del club: “ Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".

Come detto, sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira al Genoa, ma stamani è arrivato il clamoroso dietrofront. Il tecnico francese era in bilico dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese di mercoledì scorso, ma i colloqui con il nuovo don il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, che verrà ufficializzato a breve, sembravano portare nella direzione di una permanenza, seppur temporanea, dell'ex centrocampista di Juventus e Inter. Nulla di tutto ciò, con la decisione della società che ha scelto di cambiare per provare a risalire dall'ultimo posto in classifica.

I primi nomi per il prossimo allenatore - Detto che nella partita di lunedì a Reggio Emilia ci sarà Criscito in panchina, la società sta iniziando a fare valutazioni sui profili che potrebbero prendere il posto di Vieira. Secondo Sky, i primi nomi sono quelli di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.