Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport

Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
sabato 1 novembre 2025, 18:19Serie C
Luca Bargellini

La Lega Pro, con una nota ufficiale, ha reso noto il programma delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Eccolo:

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025
Gruppo B
Ore 20:30 - Ravenna-Arzignano Valchiampo
Gruppo D
Ore 18:00 - Sorrento-Crotone

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025
Gruppo A
Ore 15:00 - Inter U23-Renate
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Gruppo B
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia (diretta RaiSport)
Gruppo C
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Gruppo D
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola

Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

