Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
La Lega Pro, con una nota ufficiale, ha reso noto il programma delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Eccolo:
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025
Gruppo B
Ore 20:30 - Ravenna-Arzignano Valchiampo
Gruppo D
Ore 18:00 - Sorrento-Crotone
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025
Gruppo A
Ore 15:00 - Inter U23-Renate
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Gruppo B
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia (diretta RaiSport)
Gruppo C
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Gruppo D
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.