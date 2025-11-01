Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso in classifica
Si è conclusa la gara di Serie B in programma alle ore 17:30. L’Entella ha piegato per 1-0 l’Empoli facendo un balzo che le permette di superare i toscani e di allontanare le zone basse della classifica. Decisivo ancora una volta per i liguri Tiritiello, autore del gol vittoria a quattro minuti dalla fine. Di seguito il riepilogo della giornata e la classifica aggiornata:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Sabato 1° Novembre
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Ore 19:30 - Palermo-Pescara
Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova
CLASSIFICA
Frosinone 21**
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Venezia 16
Palermo 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14**
Juve Stabia 14*
Padova 14**
Virtus Entella 13**
Catanzaro 12
Südtirol 11**
Empoli 11**
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
** una gara in più