TMW Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo

Si è consumato in nelle ultime ore un clamoroso ribaltone in casa Genoa. Nella giornata di ieri c'era stata la risoluzione con l'ex direttore sportivo Marco Ottolini, e la nomina - seppur ancora non ufficiale - dello spagnolo Diego Lopez. Quest'ultimo in un primo momento aveva confermato il Patrick Vieira alla guida del Grifone, eppure questa mattina è arrivato anche l'addio del tecnico francese, anch'egli con una risoluzione consensuale.

Nel frattempo, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto come la squadra è scesa in campo al centro sportivo di Pegli per preparare la gara contro il Sassuolo, in programma lunedì pomeriggio, ore 18:30, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. A dirigere la seduta ci sono già l'ex capitano dei rossoblù Domenico Criscito e Roberto Murgita, collaboratore tecnico del club.

Questo il comunicato sull'esonero di Vieira: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”