Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 11:18Serie A
fonte da Genova, Andrea Piras

Si è consumato in nelle ultime ore un clamoroso ribaltone in casa Genoa. Nella giornata di ieri c'era stata la risoluzione con l'ex direttore sportivo Marco Ottolini, e la nomina - seppur ancora non ufficiale - dello spagnolo Diego Lopez. Quest'ultimo in un primo momento aveva confermato il Patrick Vieira alla guida del Grifone, eppure questa mattina è arrivato anche l'addio del tecnico francese, anch'egli con una risoluzione consensuale.

Nel frattempo, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto come la squadra è scesa in campo al centro sportivo di Pegli per preparare la gara contro il Sassuolo, in programma lunedì pomeriggio, ore 18:30, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. A dirigere la seduta ci sono già l'ex capitano dei rossoblù Domenico Criscito e Roberto Murgita, collaboratore tecnico del club.

Questo il comunicato sull'esonero di Vieira: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
