Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Si è chiuso il primo tempo del match di Serie A Femminile tra Como e Genoa. Al 45’, dopo un lungo recupero, sono le comasche a condurre per 2-0 grazie alle reti di Nischler su calcio di rigore e di Pavan proprio nel recupero. Un risultato che, se confermato nella ripresa, permetterebbe al Como di superare almeno momentaneamente in classifica l’Inter.
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Sabato 1 novembre
Como Women-Genoa 2-0 in corso
34’ rin Tischler, 45’+5’ Pavan
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Roma-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Como Women 3, Genoa 3, Ternana Women 0
* una gara in più