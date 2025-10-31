Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro

La Federcalcio Tedesca (DFB) è pronta a varare un piano d’investimento da 100 milioni di euro per la crescita del calcio femminile. Si tratta del più grande investimento nella storia della DFB che mira a costruire una nuova governace per il calcio femminile e professionalizzare maggiormente la Bundesliga per colmare il gap che negli ultimi anni si è creato con altri campionati europei come la Women Super League inglese e la Liga F spagnola. Il piano sarà sottoposto all’Assemblea generale il mese prossimo per l’approvazione.

Come si legge su L Football il nuovo progetto prevede la creazione di una nuova società di gestione del campionato, attraverso una joint venture tra il braccio commerciale della DFB e un’associazione dei club della Frauen-Bundesliga, che si occuperà di marketing e sviluppo strategico ispirandosi ai modelli adottati da Inghilterra e Spagna. “La Frauen-Bundesliga deve essere professionalizzata con urgenza, vogliamo che sia in grado di stare in piedi da sola dal punto di vista economico, strutturale e di visibilità”, ha infatti spiegato il presidente federale Bernd Neuendorf.

Il fondo proposto da 100 milioni, che se approvato entrerà in vigore dal 2026 al pari della nuova struttura, è destinato a modernizzare le infrastrutture, migliorare le condizioni delle calciatrici e potenziare la visibilità commerciale del campionato tedesco per permettere ai club tedeschi e alla stessa Bundesliga di competere con i campionati più avanzati e seguiti in Europa.