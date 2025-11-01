Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Si è chiusa la prima frazione di Virtus Entella-Empoli, match iniziato alle 17:15 e valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con i padroni di casa che sono stati in grado di avere il predominio nel possesso palla, arrivando anche in più occasioni al tiro. Di grandi occasioni, però, neanche l'ombra.
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
In corso
Virtus Entella-Empoli 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 1° Novembre
Ore 19:30 - Palermo-Pescara
Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova