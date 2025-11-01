Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono

Si è chiusa la prima frazione di Virtus Entella-Empoli, match iniziato alle 17:15 e valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con i padroni di casa che sono stati in grado di avere il predominio nel possesso palla, arrivando anche in più occasioni al tiro. Di grandi occasioni, però, neanche l'ombra.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

In corso

Virtus Entella-Empoli 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Sabato 1° Novembre

Ore 19:30 - Palermo-Pescara

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova