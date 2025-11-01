Milinkovic-Savic salva di nuovo Conte: al Maradona vince l'equilibrio, Napoli-Como 0-0

Al Diego Armando Maradona vince l'equilibrio. E vince, almeno personalmente, Milinkovic-Savic. Il portiere salva di nuovo il Napoli, parando un calcio di rigore a Morata nel primo tempo. E il match tra gli azzurri e il Como termina a reti bianche. Una gara intensa, equilibrata, con tanta corsa da entrambe le parti ma poche occasioni da gol nitide. Il pari è il risultato più giusto.

Sfida a scacchi

Pronti-via, il Como perde Kempf per infortunio dopo appena sei minuti di gioco. Al suo posto dentro Diego Carlos. Ma la formazione di Fabregas non ne risente e tiene testa al Napoli. L'avvio di partita è una sfida a scacchi tra i due allenatori, che hanno studiato in ogni dettaglio il match e si vede. L'intensità è altissima, ma le palle-gol non arrivano perché entrambe le squadre sono organizzatissime. Alla luce di questo spartito, non è sorprendente il fatto che il primo tiro in porta del match sia di marca lariana con Caqueret da fuori area, ma nulla di eccezionale. Poi a metà primo tempo l'episodio che può cambiare la partita.

Milinkovic-Savic, dall'errore a una statistica assurda

Al 24' palla in profondità per Morata, Milinkovic-Savic è pigro nell'uscita e arriva con un secondo di ritardo, stendendo l'attaccante spagnolo: l'arbitro Zufferli indica subito il dischetto. Dagli undici metri va proprio l'ex Juventus e Milan, che però dinanzi ha il miglior pararigori del campionato, che si conferma tale: penalty neutralizzato. Il secondo consecutivo per l'estremo difensore serbo dopo quello di Camarda, il sesto degli ultimi dieci fronteggiati. Pazzesco. Sul finale di frazione la brutta notizia arriva anche per Conte: infortunio muscolare per Gilmour, al suo posto Elmas. La partita va avanti con lo stesso copione, ma il Napoli comincia a farsi vedere di più dall'altro lato e con McTominay prima ed Elmas poi impegna Butez dalla distanza. Il risultato però non cambia: lo 0-0 resiste fino al 45'.

Ripresa (ancora) tattica

Durante l'intervallo Conte perde anche Spinazzola, a causa di un problema all'anca, e manda Gutierrez in campo. Tempo tre minuti e lo spagnolo si rende subito pericoloso con un tiro da fuori che finisce alto di poco. Eccezion fatta per un colpo di testa di Morata su cui Rrahmani fa praticamente una parata col petto, nella ripresa il Como fa fatica a imbastire azioni interessanti. E così il Napoli prende coraggio e si prende il pallino del gioco. McTominay ci prova un paio di volte da fuori, mandando una volta a lato e un'altra senza dare forza. Ma succede davvero poco. A dieci primi dalla fine, un colpo di testa di Hojlund viene letto bene da Butez ed è di fatto l'ultimo tiro in porta.