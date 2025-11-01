Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Si chiude il primo tempo di Milan-Lazio, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata di Serie A Women. Al 45' il risultato è sul 3-1 per le rossonere grazie alla doppietta di Van Dooren e al gol di Renzotti. Rete della bandiera capitolina a firma di Martina Piemonte.
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
In corso
Milan-Lazio 3-1
2' e 18' Van Dooren (M), 28' Piemonte (L), 41' Renzotti (M)
Sabato 1 novembre
Ore 18:00 - Como Women-Genoa
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Roma-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
