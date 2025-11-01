Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato

Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesatoTUTTO mercato WEB
Andrea Tiritiello (V. Entella)
Oggi alle 19:28Serie B
Roberto Della Corna

Entella-Empoli 1-0

ENTELLA (a cura di Andrea Piras)
Colombi 6,5 - Praticamente inoperoso nel corso del match. Si guadagna il voto con un bel guizzo nei minuti di recupero con una conclusione dalla distanza di Guarino che alza sopra la traversa.

Parodi 6,5 - Imposta l’azione con tranquillità palla al piede anche se ogni tanto commette qualche piccolissima sbavatura senza conseguenze. Il capitano è sempre sicuro anche nella fase difensiva coprendo la zona dovKaricmpoli spinge di più specie nel primo tempo.

Tiritiello 7 - Difensore roccioso nella sua area di rigore. Centravanti implacabile in quella avversaria. Segna ancora una volta al “Sannazzari” realizzando il suo quinto gol consecutivo casalingo portando a casa tre punti di platino.

Marconi 6,5 - Sempre molto attento sui palloni che arrivano dalla sua parte. Gioca spesso d’anticipo sulle incursioni delle mezzali dell’Empoli senza mai andare una volta in difficoltà.

Bariti 6 - Dalla sua parte Carboni è un cliente scomodo e ogni tanto va in difficoltà quando l’esterno ex Cagliari spinge. Fa vedere però anche buone incursioni palla al piede sulla fascia destra andando spesso al cross. Dall’82’ Nichetti s.v.

Franzoni 6 - Un po’ più sottotono rispetto al previsto. Si fa vedere e si fa dare il pallone. Qualche imprecisione ma poi alla fine riesce comunque a disputare una prestazione di sostanza.

Benali 6 - “Pulisce” una gran quantità di palloni con la sua qualità alimentando sempre l’azione manovrata cercando sempre il compagno più vicino. Sempre nel vivo della costruzione del gioco della sua squadra. Dal 62’ Karic 6 - Il suo ingresso nel match è molto importante con il piglio giusto. Lotta e combatte con lo spirito giusto.

Dalla Vecchia 6,5 - Solito lavoro di raccordo fra centrocampo e trequarti. Si fa vedere con buoni spunti recuperando anche un buon numero di palloni. Buono il suo apporto nella fase di non possesso come sempre. Bene anche quando si allarga sulla destra. Dal 92’ Portanova s.v.

Di Mario 6,5 - Solito lavoro di spinta sulla fascia sinistra anche se alcune situazioni, come un diagonale che termina lontano dallo specchio della porta nel primo tempo, potevano essere gestite meglio. Precise le sue diagonali in difesa in aiuto dei compagni e nel secondo tempo sale di tono costringendo Fulignati alla grande parata.

Fumagalli 6,5 - Come contro la Sampdoria prova il super gol dalla linea di fondo. In quell’occasione trovò la risposta di Ghidotti, ora la linea del fondo. Sfortunato quando colpisce la traversa su calcio di punizione ma solito grande lavoro per la squadra.

Russo 6 - Si sbatte molto e combatte con la retroguardia dell’Empoli anche se i palloni giocabili sono pochi. Si sposta molto su entrambi i versanti lavorando molto per i compagni. Vicino al gol nel secondo tempo ma non è preciso. Dal 62’ Debenedetti 6,5 - Entra alla grande in partita sfiorando il gol di testa ma Fulignati salva con un grande intervento.

Andrea Chiappella 7 - Il 4-0 di Frosinone è alle spalle e la sua Entella scende in campo con la grinta e la compattezza necessaria per affrontare l’Empoli di Dionisi. E la vince con il colpo del Tir nel finale.

EMPOLI (a cura di Roberto Della Corna)
Fulignati 8 - Se non fosse per lui, il passivo dei suoi sarebbe molto più imponente. Dopo 3 miracoli, nulla può sul gol.

Curto 5,5 - E' complice, come tutta la difesa, del gol vittoria di Tiritiello.

Guarino 5 - Non preciso in fase di disimpegno, lascia pericolose falle difensive, delle quali una valsa il vantaggio, poi decisivo, dei liguri.

Obaretin 5,5 - Un po' meglio dei colleghi di reparto, ma anche lui ha sul groppone lo svarione difensivo dell'1-0.

Moruzzi 6,5 - E' decisamente il più attivo dei suoi. Le sue fiammate sono imponenti, ma uniche. Purtroppo per lui non c'è nessuno che segue le sue orme.

Belardinelli 6 - Ordinaria amministrazione sulla linea mediana. Dal 69' Degli Innocenti 5,5 - Il suo ingresso in campo passa quasi inosservato.

Ghion 5,5 - Non aumenta mai i giri del proprio motore in mezzo al campo, come tutti i suoi. Dal 69' Ignacchiti 5,5 - Non lascia il segno. L'unica cosa che lascia è Tiritiello, che per centimetri non approfitta della falla.

Yepes 6 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo. Dall'89' Bianchi s.v.

Carboni 5,5 - Autore di buoni spunti, specie nel primo tempo, ha il demerito di addormentarsi sulla punizione decisiva, che lascia in gioco tutti gli avversari, Tiritiello compreso.

Pellegri 5,5 - L'attaccante cerca di farsi vedere, ma spesso e volentieri risulta impreciso. Dal 60' Shpendi 5 - Inoperoso praticamente per tutto il suo impiego, e non è certo un pro.

Ilie 5 - A differenza del compagno, l'avanti empolesi risulta completamente estraneo dagli schemi offensivi per tutta la durata della sua gara. Dal 60' Popov 5,5 - Anche lui, come i compagni, risulta praticamente trasparente.

Alessio Dionisi 5 - Non riesce a dare un volto alla propria squadra, subendo gioco ed avanzate liguri dal primo all'ultimo istante di gara. La sola conclusione in tutti e 90 i minuti lascia poco spazio ad interpretazioni, così come le falle difensive.

Articoli correlati
Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso... Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso in classifica
Serie B, Virtus Entella-Empoli: scontro diretto a sorpresa Serie B, Virtus Entella-Empoli: scontro diretto a sorpresa
Altre notizie Serie B
Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato
Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso... Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso in classifica
Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."... Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana
Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"... Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"
Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna... Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna parte"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.1 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
Immagine top news n.3 Milinkovic-Savic salva di nuovo Conte: al Maradona vince l'equilibrio, Napoli-Como 0-0
Immagine top news n.4 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.5 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.6 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.7 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Payero: "A centrocampo sarà battaglia, ogni duello deve essere importante"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
Immagine news Serie A n.3 Juventus, McKennie: "Spalletti si è presentato bene, mi ha chiesto lavoro e corsa"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Nicola: "Modulo Juve? Ci siamo preparati su più di uno, conta la fame"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Politano: "Volevamo vincere questa partita, ma è importante non perdere"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti: "Dobbiamo stare insieme qualche mese, importante l'empatia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Immagine news Serie B n.2 Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato
Immagine news Serie B n.3 Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso in classifica
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: tris del Trento a Verona e colpo esterno del Bra
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote
Immagine news Serie C n.4 Serie B, le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara: ecco le scelte dei due tecnici
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…