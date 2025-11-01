Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato

Entella-Empoli 1-0

ENTELLA (a cura di Andrea Piras)

Colombi 6,5 - Praticamente inoperoso nel corso del match. Si guadagna il voto con un bel guizzo nei minuti di recupero con una conclusione dalla distanza di Guarino che alza sopra la traversa.

Parodi 6,5 - Imposta l’azione con tranquillità palla al piede anche se ogni tanto commette qualche piccolissima sbavatura senza conseguenze. Il capitano è sempre sicuro anche nella fase difensiva coprendo la zona dovKaricmpoli spinge di più specie nel primo tempo.

Tiritiello 7 - Difensore roccioso nella sua area di rigore. Centravanti implacabile in quella avversaria. Segna ancora una volta al “Sannazzari” realizzando il suo quinto gol consecutivo casalingo portando a casa tre punti di platino.

Marconi 6,5 - Sempre molto attento sui palloni che arrivano dalla sua parte. Gioca spesso d’anticipo sulle incursioni delle mezzali dell’Empoli senza mai andare una volta in difficoltà.

Bariti 6 - Dalla sua parte Carboni è un cliente scomodo e ogni tanto va in difficoltà quando l’esterno ex Cagliari spinge. Fa vedere però anche buone incursioni palla al piede sulla fascia destra andando spesso al cross. Dall’82’ Nichetti s.v.



Franzoni 6 - Un po’ più sottotono rispetto al previsto. Si fa vedere e si fa dare il pallone. Qualche imprecisione ma poi alla fine riesce comunque a disputare una prestazione di sostanza.

Benali 6 - “Pulisce” una gran quantità di palloni con la sua qualità alimentando sempre l’azione manovrata cercando sempre il compagno più vicino. Sempre nel vivo della costruzione del gioco della sua squadra. Dal 62’ Karic 6 - Il suo ingresso nel match è molto importante con il piglio giusto. Lotta e combatte con lo spirito giusto.

Dalla Vecchia 6,5 - Solito lavoro di raccordo fra centrocampo e trequarti. Si fa vedere con buoni spunti recuperando anche un buon numero di palloni. Buono il suo apporto nella fase di non possesso come sempre. Bene anche quando si allarga sulla destra. Dal 92’ Portanova s.v.

Di Mario 6,5 - Solito lavoro di spinta sulla fascia sinistra anche se alcune situazioni, come un diagonale che termina lontano dallo specchio della porta nel primo tempo, potevano essere gestite meglio. Precise le sue diagonali in difesa in aiuto dei compagni e nel secondo tempo sale di tono costringendo Fulignati alla grande parata.

Fumagalli 6,5 - Come contro la Sampdoria prova il super gol dalla linea di fondo. In quell’occasione trovò la risposta di Ghidotti, ora la linea del fondo. Sfortunato quando colpisce la traversa su calcio di punizione ma solito grande lavoro per la squadra.

Russo 6 - Si sbatte molto e combatte con la retroguardia dell’Empoli anche se i palloni giocabili sono pochi. Si sposta molto su entrambi i versanti lavorando molto per i compagni. Vicino al gol nel secondo tempo ma non è preciso. Dal 62’ Debenedetti 6,5 - Entra alla grande in partita sfiorando il gol di testa ma Fulignati salva con un grande intervento.

Andrea Chiappella 7 - Il 4-0 di Frosinone è alle spalle e la sua Entella scende in campo con la grinta e la compattezza necessaria per affrontare l’Empoli di Dionisi. E la vince con il colpo del Tir nel finale.

EMPOLI (a cura di Roberto Della Corna)

Fulignati 8 - Se non fosse per lui, il passivo dei suoi sarebbe molto più imponente. Dopo 3 miracoli, nulla può sul gol.

Curto 5,5 - E' complice, come tutta la difesa, del gol vittoria di Tiritiello.

Guarino 5 - Non preciso in fase di disimpegno, lascia pericolose falle difensive, delle quali una valsa il vantaggio, poi decisivo, dei liguri.

Obaretin 5,5 - Un po' meglio dei colleghi di reparto, ma anche lui ha sul groppone lo svarione difensivo dell'1-0.

Moruzzi 6,5 - E' decisamente il più attivo dei suoi. Le sue fiammate sono imponenti, ma uniche. Purtroppo per lui non c'è nessuno che segue le sue orme.

Belardinelli 6 - Ordinaria amministrazione sulla linea mediana. Dal 69' Degli Innocenti 5,5 - Il suo ingresso in campo passa quasi inosservato.

Ghion 5,5 - Non aumenta mai i giri del proprio motore in mezzo al campo, come tutti i suoi. Dal 69' Ignacchiti 5,5 - Non lascia il segno. L'unica cosa che lascia è Tiritiello, che per centimetri non approfitta della falla.

Yepes 6 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo. Dall'89' Bianchi s.v.

Carboni 5,5 - Autore di buoni spunti, specie nel primo tempo, ha il demerito di addormentarsi sulla punizione decisiva, che lascia in gioco tutti gli avversari, Tiritiello compreso.

Pellegri 5,5 - L'attaccante cerca di farsi vedere, ma spesso e volentieri risulta impreciso. Dal 60' Shpendi 5 - Inoperoso praticamente per tutto il suo impiego, e non è certo un pro.

Ilie 5 - A differenza del compagno, l'avanti empolesi risulta completamente estraneo dagli schemi offensivi per tutta la durata della sua gara. Dal 60' Popov 5,5 - Anche lui, come i compagni, risulta praticamente trasparente.

Alessio Dionisi 5 - Non riesce a dare un volto alla propria squadra, subendo gioco ed avanzate liguri dal primo all'ultimo istante di gara. La sola conclusione in tutti e 90 i minuti lascia poco spazio ad interpretazioni, così come le falle difensive.