Serie C, i risultati delle 17:30: tris del Trento a Verona e colpo esterno del Bra

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:34
Alessandra Stefanelli

Si sono conclusi i due match di Serie C iniziati alle 17.30, con risultati importanti sia nel Girone A che nel Girone B.

Nel Girone A, il Trento ha centrato un netto successo in trasferta battendo la Virtus Verona per 3-0. Partita dominata dagli uomini di Tedino, che hanno messo in cassaforte i tre punti grazie alle reti di Giannotti, Dalmonte e Sangalli, consolidando così la propria posizione in zona playoff.

Nel Girone B, vittoria esterna anche per il Bra, che ha superato il Rimini per 2-1. I piemontesi si sono portati avanti con Di Biase e Sinani, resistendo al tentativo di rimonta dei romagnoli, a segno soltanto nel recupero con il gol della bandiera di Asmussen.

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)

Sabato 1 novembre
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli

Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Trento 16*, Cittadella 15, Renate 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12, Novara 12*, Virtus Verona 11*, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Sabato 1 novembre
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)

Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Forlì 17, Guidonia Montecelio 17, Pineto 16*, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Bra 10*, Livorno 10, Torres 7, Perugia 6, Rimini -1*.

* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Team Altamura 15*, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

