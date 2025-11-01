Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea

Sono appena terminate le sei gare iniziate alle ore 14:30 e valide per la 12ª giornata del campionato di Serie B. Nel Girone A finisce 2-2 la sfida fra Pergolettese e Novara con gli azzurri che agganciano il 2-2 finale solo al 93'. Nel Girone B cinquina dell'Arezzo al Campobasso e pareggi fra Pineto e Pianese. Infine nel Girone C poker dell'Atalanta in casa dell'Audace Cerignola e tris del Monopoli a Casarano. Pareggio per 1-1 fra Team Altamura e Cosenza. Di seguito il quadro completo del risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C, 12ª GIORNATA

GIRONE A

Pergolettese-Novara 2-2

23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)

Sabato 1 novembre

Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia

Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio

Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Lumezzane-Renate

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23

Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria

Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12, Novara 12*, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Arezzo-Campobasso 5-1

16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)

Pineto-Pianese 1-1

14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Sabato 1 novembre

Ore 17:30 - Rimini-Bra

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Livorno-Forlì

Ore 14:30 - Gubbio-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Carpi

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Forlì 17, Guidonia Montecelio 17, Pineto 16*, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Team Altamura-Cosenza 1-1

76' Kouan (C), 83' Florio (TA)

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)

Casarano-Monopoli 1-3

16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Domenica 2 novembre

Ore 14:30 - Crotone-Trapani

Ore 14:30 - Potenza-Foggia

Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa

Ore 17:30 - Latina-Salernitana

Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Team Altamura 15*, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti