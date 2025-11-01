Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea

Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della DeaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 16:34Serie C
Luca Bargellini

Sono appena terminate le sei gare iniziate alle ore 14:30 e valide per la 12ª giornata del campionato di Serie B. Nel Girone A finisce 2-2 la sfida fra Pergolettese e Novara con gli azzurri che agganciano il 2-2 finale solo al 93'. Nel Girone B cinquina dell'Arezzo al Campobasso e pareggi fra Pineto e Pianese. Infine nel Girone C poker dell'Atalanta in casa dell'Audace Cerignola e tris del Monopoli a Casarano. Pareggio per 1-1 fra Team Altamura e Cosenza. Di seguito il quadro completo del risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)

Sabato 1 novembre
Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12, Novara 12*, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Sabato 1 novembre
Ore 17:30 - Rimini-Bra
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Forlì 17, Guidonia Montecelio 17, Pineto 16*, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Team Altamura 15*, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano... Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone" Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Altre notizie Serie C
Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker... Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano... Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone" Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare... Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato" Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo" Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.1 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Zaniolo: "Ringrazio i compagni per avermi accolto. L'ambizione è quella di fare bene a Roma"
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Como, le formazioni ufficiali: Conte ritrova Rrahmani e Hojlund, Fabregas con Morata
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, tra poco la conferenza stampa di Juric post Udinese
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con Juve e Bologna, scavalcata l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Atalanta 1-0, le pagelle: Zaniolo match winner, Karlstrom onnipresente
Immagine news Serie A n.6 Diego Lopez è il nuovo ds del Genoa: "Confido di essere all'altezza delle aspettative"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Piccoli: "Era il momento di cambiare rotta. Rinaudo è la persona giusta"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella-Empoli, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Fumagalli-Pellegri
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Vogliamo tornare in campo per riscattare il ko nel derby"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 11ª giornata: Frosinone e Sudtirol in vantaggio con un gol poco prima del 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Immagine news Serie C n.5 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.6 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…