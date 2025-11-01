Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
Il Napoli di Conte non va oltre lo 0-0 in casa col Como e, pur allungando momentaneamente in vetta a +1 sulla Roma, domani potrebbe essere superato proprio dai giallorossi in caso di successo nel big match contro il Milan. I lariani di Fabregas sono invece quinti con 17 punti. Di seguito la classifica aggiornata dopo le prime due gare valide per la decima giornata di Serie A:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 18 (9)
Milan 18 (9)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Juventus 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (9)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (9)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9)
