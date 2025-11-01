Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote

La Sambenedettese si prepara ad entrare in una nuova fase societaria, con novità significative attese già nei prossimi giorni. Dopo il ritorno in Serie C e il rilancio d’ambizione confermato dal presidente Roberto Massi anche in occasione della vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Ascoli, il club rossoblù sta infatti valutando l’ingresso di nuovi soci pronti a sostenere il progetto.

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, Massi avrebbe aperto alla possibilità di cedere fino al 49% delle quote societarie, mantenendo comunque il controllo della maggioranza. Un passo ponderato, studiato per dare ulteriore solidità economica e strategica alla Sambenedettese senza snaturarne la governance. L’obiettivo è chiaro: creare una struttura più forte per consolidare la categoria e ambire, nel medio periodo, a un ruolo da protagonista nel panorama professionistico.

Gli interlocutori interessati sarebbero un fondo d’investimento europeo e un gruppo di imprenditori, con contatti giudicati positivi e una trattativa ormai in fase avanzata. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare a breve, dando così nuovo impulso al progetto rossoblù.