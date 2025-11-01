Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"

Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"
Oggi alle 19:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Dopo le sconfitte contro Catania e Giugliano, il Benevento torna al 'Vigorito' per il derby contro il Sorrento con l’obiettivo di ritrovare compattezza e punti. In conferenza stampa, Gaetano Auteri ha presentato la sfida parlando di una squadra pronta a reagire: “Sono stati giorni di riflessione. La partita non è stata buona, ma le scorie devono trasformarsi in energia positiva. Per fortuna si gioca subito: c’è la volontà di reagire”.

Il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati: “Salvemini ha fatto progressi e spero di riaverlo la prossima settimana. Prisco non è al meglio per un problema al gomito, ma si è allenato”. Sulle difficoltà in trasferta ha aggiunto: “Ne sono certo, cambieremo trend. L’unica prestazione che mi ha deluso davvero è stata quella di Giugliano”.

Auteri ha poi messo in guardia sulle insidie del Sorrento: “È una squadra libera mentalmente, gioca un buon calcio ed è tra le migliori del girone. Dovremo essere attenti e gestire bene gli spazi”. Sul piano tattico, l’allenatore non prevede cambi radicali: “In questo momento il doppio centravanti non è ottimale. Durante la gara, però, tutto può cambiare”.

Capitolo singoli: “Talia fa parte delle scelte, valuto ciò che vedo in settimana. Simonetti non c’è, ma Romano potrebbe essere una soluzione”. Infine, sul gruppo e i tifosi: “Siamo il Benevento, dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Non dobbiamo perdere altre partite: serve carattere, concentrazione e rispetto per questi colori”.

Articoli correlati
Serie C, gli arbitri della 12ª giornata. Triestina-Brescia a Guitaldi. Crotone-Trapani... Serie C, gli arbitri della 12ª giornata. Triestina-Brescia a Guitaldi. Crotone-Trapani a Castellone
Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli... Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini
Altre notizie Serie C
Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia... Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"
Serie C, i risultati delle 17:30: tris del Trento a Verona e colpo esterno del Bra... Serie C, i risultati delle 17:30: tris del Trento a Verona e colpo esterno del Bra
Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote
Serie B, le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara: ecco le scelte dei due tecnici... Serie B, le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara: ecco le scelte dei due tecnici
Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport... Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker... Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano... Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone" Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.1 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
Immagine top news n.3 Milinkovic-Savic salva di nuovo Conte: al Maradona vince l'equilibrio, Napoli-Como 0-0
Immagine top news n.4 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.5 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.6 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.7 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Payero: "A centrocampo sarà battaglia, ogni duello deve essere importante"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
Immagine news Serie A n.3 Juventus, McKennie: "Spalletti si è presentato bene, mi ha chiesto lavoro e corsa"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Nicola: "Modulo Juve? Ci siamo preparati su più di uno, conta la fame"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Politano: "Volevamo vincere questa partita, ma è importante non perdere"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti: "Dobbiamo stare insieme qualche mese, importante l'empatia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Immagine news Serie B n.2 Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato
Immagine news Serie B n.3 Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso in classifica
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: tris del Trento a Verona e colpo esterno del Bra
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote
Immagine news Serie C n.4 Serie B, le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara: ecco le scelte dei due tecnici
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…