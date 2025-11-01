Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"

Dopo le sconfitte contro Catania e Giugliano, il Benevento torna al 'Vigorito' per il derby contro il Sorrento con l’obiettivo di ritrovare compattezza e punti. In conferenza stampa, Gaetano Auteri ha presentato la sfida parlando di una squadra pronta a reagire: “Sono stati giorni di riflessione. La partita non è stata buona, ma le scorie devono trasformarsi in energia positiva. Per fortuna si gioca subito: c’è la volontà di reagire”.

Il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati: “Salvemini ha fatto progressi e spero di riaverlo la prossima settimana. Prisco non è al meglio per un problema al gomito, ma si è allenato”. Sulle difficoltà in trasferta ha aggiunto: “Ne sono certo, cambieremo trend. L’unica prestazione che mi ha deluso davvero è stata quella di Giugliano”.

Auteri ha poi messo in guardia sulle insidie del Sorrento: “È una squadra libera mentalmente, gioca un buon calcio ed è tra le migliori del girone. Dovremo essere attenti e gestire bene gli spazi”. Sul piano tattico, l’allenatore non prevede cambi radicali: “In questo momento il doppio centravanti non è ottimale. Durante la gara, però, tutto può cambiare”.

Capitolo singoli: “Talia fa parte delle scelte, valuto ciò che vedo in settimana. Simonetti non c’è, ma Romano potrebbe essere una soluzione”. Infine, sul gruppo e i tifosi: “Siamo il Benevento, dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Non dobbiamo perdere altre partite: serve carattere, concentrazione e rispetto per questi colori”.