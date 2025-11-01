Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto

Finisce in parità il primo match della quarta giornata della Serie A Women. In campo Parma e Napoli Women che chiudono sull'1-1 grazie alla rete di Muth per le partenopee e a quella di Distefano per le emiliane padrone di casa. Napoli con questo pareggio momentaneamente al secondo posto in classifica. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Sabato 1 novembre

Ore 15:00 - Milan-Lazio

Ore 18:00 - Como Women-Genoa

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Roma-Inter

Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women

Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina

CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Lazio 6, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Milan 3, Como Women 3, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in più