Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Finisce in parità il primo match della quarta giornata della Serie A Women. In campo Parma e Napoli Women che chiudono sull'1-1 grazie alla rete di Muth per le partenopee e a quella di Distefano per le emiliane padrone di casa. Napoli con questo pareggio momentaneamente al secondo posto in classifica. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Sabato 1 novembre
Ore 15:00 - Milan-Lazio
Ore 18:00 - Como Women-Genoa
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Roma-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Lazio 6, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Milan 3, Como Women 3, Genoa 3, Ternana Women 0
* una gara in più