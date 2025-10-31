Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku

Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con NkunkuTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:08Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Roma (Domenica 26 ottobre, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan
Dopo due pareggi consecutivi, il Milan vuole tentare di agguantare la Roma in testa alla classifica (Napoli permettendo) nello scontro diretto a San Siro. Per l’occasione, Allegri recupererà Estupinan e Jashari, anche se lo svizzero difficilmente potrà entrare in campo. Condizioni non perfette per Gimenez e Tomori, che dovrebbero saltare il match, così come pare complicato che il tecnico possa rischiare Pulisic già contro i giallorossi considerando che, fino ad oggi, si è sempre allenato a parte. L’undici titolare, di fatto, è obbligato: Maignan in porta, De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo da destra verso sinistra Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi con l’inedita coppia Loftus-Cheek e Nkunku davanti. Allegri deciderà nella rifinitura di domani se schierare Leao dal primo minuto in coppia con Nkunku spostando Loftus-Cheek a centrocampo, ma a quel punto non avrebbe alternative offensive in panchina, oppure tenere il portoghese a gara in corso. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva la Roma
In vista di Milan-Roma, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze di Angelino, ancora sulla via del recupero dalla bronchite asmatica, mentre Ferguson resterà fuori per circa due settimane a causa del trauma distorsivo alla caviglia destra. Il tecnico giallorosso dovrebbe confermare il consueto 3-4-2-1 con Svilar tra i pali e il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie laterali spazio ancora a Celik e Wesley, con El Aynaoui e Koné a presidiare la mediana. In avanti, Cristante e Soulé agiranno alle spalle di Dybala, chiamato a guidare l’attacco dopo le ultime buone prestazioni. Non è però escluso un ballottaggio con Dovbyk: in quel caso, l’argentino arretrerebbe di qualche metro, prendendo posto in trequarti, con conseguente ritorno in mediana di Cristante ai danni di El Aynaoui. (da Roma, marco Campanella)

Articoli correlati
A tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?" A tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?"
Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como" Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"
L'agente di Panichelli: "Non ho sentito nessuno del Milan, ma so che lo conoscono"... L'agente di Panichelli: "Non ho sentito nessuno del Milan, ma so che lo conoscono"
Altre notizie Probabili formazioni
Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel... Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio... Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con... Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
Parma-Bologna, le probabili formazioni: Cuesta ancora con Pellegrino-Cutrone, Lucumi... Parma-Bologna, le probabili formazioni: Cuesta ancora con Pellegrino-Cutrone, Lucumi riposa
Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni: Fortini al posto di Gosens, torna Nicolussi... Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni: Fortini al posto di Gosens, torna Nicolussi Caviglia
Torino-Pisa, le probabili formazioni: in attacco è Simeone-Adams contro Moreo-Nzola... Torino-Pisa, le probabili formazioni: in attacco è Simeone-Adams contro Moreo-Nzola
Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2... Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
3 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.4 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.5 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.6 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.7 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino candidata alle finali di Europa e Conference League, Gravina: "Stadium un'eccellenza"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Juric: "Il calcio non è solo statistiche. Lookman? Mi piace molto la sua mentalità"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic cita Edison: "Serve sempre trovare la strada giusta per la vittoria"
Immagine news Serie A n.4 A tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?"
Immagine news Serie A n.5 Juve, Comolli non chiude al mercato di gennaio: tutto dipende da occasioni e modulo
Immagine news Serie A n.6 L'ex tecnico della Dinamo Zagabria: "Baturina un grande giocatore, con Fabregas migliorerà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-SudTirol, i convocati di Castori: ancora out Pietrangeli ed El Kaouakibi
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Seconda trasferta di fila: quale disagio lo avremo. I ragazzi stanno bene"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Modena esperto e abituato a vincere. Gabrielloni? Vediamo"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, il fattore Partenio per tornare alla vittoria. Biancolino conferma il 4-3-1-2
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Con l'Entella servirà testa leggera. Loro in casa hanno score di livello"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Frosinone, i convocati di Alvini: da Marchizza a Gori, in 7 fuori per infortunio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campari pronto a entrare nel mondo del calcio: ci sarebbe un contatto con il Rimini
Immagine news Serie C n.2 Grande colpo della Vis Pesaro per il centrocampo: tesserato l'ex Monza Machin
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, colpo d'esperienza in difesa: arriva l'ex Samp e Cagliari Murru. Il comunicato
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, brutte notizie dall'attacco: lesione alla coscia per Vido, preoccupa Maistrello
Immagine news Serie C n.5 Sadegholvaad (Sindaco Rimini): "Club in vendita? Non risulta a nessuno"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Okaka: "Contro l'Ascoli per centrare i tre punti e capire a che livello siamo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…