Gasperini: "Ferguson fuori un paio di settimane. Bailey? Forse abbiamo accelerato un po'"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, ha parlato anche dell'infortunio che terrà nuovamente fuori il suo attaccante Evan Ferguson, così come delle condizioni di Bailey e Dovbyk: "Ferguson ha avuto una distorsione, si tratta di un paio di settimane. Bailey forse lo abbiamo accelerato un po': a Reggio Emilia ha fatto bene, per questo l'ho ributtato in campo contro il Parma. Magari ha bisogno di più tempo per recuperare, ma sta bene. Dovbyk sta bene, ha avuto anche più occasioni".

Su Cristante e la possibile marcatura a uomo su Modric, il tecnico della Roma ha aggiunto: "Per il nostro tipo di partita, saranno importanti tutti. Non so se giocheremo così o con un altro tridente: Modric è fantastico, non è facilmente limitabile. Però ci proveremo". Poi, l'analisi si è spostata sul centrocampo: "El Aynaoui sta crescendo, come in tanti. Quelli che arrivano da fuori spesso hanno bisogno di tempo. La Roma non ha segnato tantissimo, anche se il livello di pericolosità aumenta. Non so quanti giocatori abbiano segnato già: è un segnale. A parte Cristante, ancora non ha segnato nessun altro mediano, speriamo di farlo presto. La squadra che gira porta a segnare di più”.

Infine, una battuta su Soulé e il suo rendimento positivo: "Sì, penso che stia facendo bene. È quello che sta giocando di più. In attacco è comunque dispendioso: spendi molto a dover giocare sempre, a dover dribblare, saltare l’avversario. Anche per questo, qualche volta, esce: ma non è che chi esce perde merito. Le sue prestazioni sono sempre di livello. Anche l’altra sera è stato positivo. È quello che ha più continuità e sono molto soddisfatto di questo”.

