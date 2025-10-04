Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Agata Centasso, Bruno Giordano ed Erika Calvani. Riflettori puntati soprattutto su Fiorentina-Roma di domani pomeriggio e sull’attesissimo posticipo tra Juventus e Milan. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni.
In questa puntata ci sarà un’Intervista esclusiva a Claudio Gentile, campione del mondo dell’82. In collegamento anche Leonardo Fabbri, medaglia di bronzo nel peso all’ultimo mondiale disputato a Tokyo. Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Approfondimenti sul futuro di De Rossi e tanto altro.
