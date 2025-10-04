Milan, con la Juve tocca ancora a Gimenez, che si gioca una fetta di futuro in rossonero

E' giorno di vigilia della sfida tra Juventus e Milan, gara in programma domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium che chiuderà la sesta giornata. Sia Igor Tudor che Massimiliano Allegri avranno le ultime 24 ore per dissipare i propri dubbi di formazione e uno di quelli che potrebbe attanagliare fino all'ultimo il tecnico livornese riguarda il partner di attacco da affiancare all'intoccabile Christian Pulisic.

Con Leao e Nkunku non ancora al top, ecco che anche a Torino potrebbe riproporsi il tandem centroamericano formato, oltre dal già citato Pulisic, dal messicano Santiago Gimenez. Proprio quest'ultimo, scrive La Gazzetta dello Sport, in queste gare si gioca una grossa fetta del proprio futuro in Via Aldo Rossi.

Arrivato nel gennaio scorso per 28,5 milioni più bonus, finora ha collezionato ventisei presenze e sette reti. In estate è stato vicino a trasferirsi alla Roma, ma ha detto di no decidendo di restare a Milanello. Vuole completare il suo ambientamento in Serie A nella squadra del cuore perché convinto di poter migliorare i suoi numeri. È chiaro però che, senza un cambio di passo a livello di numeri nei prossimi tre mesi, le voci di un futuro lontano da Milano sarebbero destinate a riprendere quota.