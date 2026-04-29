Italia ripescata al posto dell'Iran? Gravina duro: "Cosa fantasiosa e vergognosa"
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In questi giorni è tema caldo il possibile ripescaggio dell'Italia per il prossimo Mondiale, nel caso in cui l'Iran dovesse scegliere di non partecipare a causa delle tensioni geopolitiche di questo periodo storico. Questo il pensiero, preciso, di Gabriele Gravina su La7:
Cosa pensa dell'idea di ripescaggio dell'Italia?
"A me sembra di parlare di cose fantasiose, fa male. Cose fantasiose e vergognose. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi, sono gli unici che meritano il Mondiale".
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