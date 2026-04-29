Calcioscommesse in C, l'agente di Antoni: "Ha commesso una leggerezza ma è giusto che paghi"

Edoardo Antoni è tra i tre calciatori sanzionati oggi per scommesse irregolari. Per il laterale classe ’99, che in questa stagione ha vestito prima la maglia del Livorno e poi quella del Monopoli, sono stati inflitti 5mila euro di ammenda e quattro mesi di squalifica. A queste si aggiungono l’obbligo di seguire un percorso terapeutico per la cura della ludopatia e la partecipazione ad almeno dieci incontri pubblici di sensibilizzazione sul tema. I fatti contestati risalgono al periodo in cui militava ancora tra i dilettanti, con il Tau Altopascio.

La redazione di TuttoC.com ha contattato in esclusiva il suo agente, Daniel Piconcelli, che ha commentato e analizzato l’accaduto:

“Purtroppo oggi è arrivata la comunicazione della squalifica, la aspettavamo in quanto Edoardo non ha mai negato il fatto ed è pronto ad affrontare questo stop.

La cosa che mi preme specificare è che la squalifica è stata comminata perché, quando era dilettante, tre stagioni or sono, giocò 10 euro su una partita di un altro girone di Serie D (Bagnolese - Giana Erminio) peraltro perdendo la giocata.

Sia chiaro, il regolamento parla chiaro e la squalifica è giusta ed è pronto ad affrontarla. Tuttavia mi preme specificare che è stata una giocata una tantum come riportano i verbali e che non vorrei vedere associato il suo nome a parole come calcioscommesse perché quelli sono problemi più gravi. Ha commesso una leggerezza ed è pronto a scontare la pena”