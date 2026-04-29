Monza, Bianco non si nasconde: "Vogliamo vincere a Mantova e festeggiare"

Paolo Bianco, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Mantova. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da monza-news.it.

“Abbiamo costruito una media punti che, in un campionato normale, sarebbe già bastata per la promozione. Questo però è un torneo particolare: credo sia la prima volta che la terza supera quota 70 punti. Sappiamo qual è il nostro percorso e lotteremo fino alla fine, perché è ancora tutto nelle nostre mani. Abbiamo vissuto una settimana come le altre, ma quando riusciamo a regalare un sorriso a chi è meno fortunato ne siamo felici: aiutare gli altri, come abbiamo fatto con la Meridiana, fa stare bene. Basta davvero poco per rendere felici le persone.

La lotta con Alvini? Ha ragione nel fare un paragone con il ciclismo, è giusto che ci credano. Di lui apprezzo la spensieratezza: cercano sempre un gol in più, anche a costo di rischiare. È questo il loro segreto. Io mi sto godendo questo grande momento, siamo fortunati a essere protagonisti.

Il Mantova? È una squadra profondamente diversa rispetto all’andata, da gennaio ha cambiato modo di giocare. Modesto ha inciso molto, è un allenatore che stimo e che conosco bene. Ha dato una forte identità al gruppo: sono praticamente salvi, ma vorranno chiudere al meglio per mettersi in mostra.

Il mio passato a Frosinone? Sono arrivato con la squadra quasi spacciata, ma abbiamo fatto 20 punti nelle ultime 12 partite e in un campionato normale ci saremmo salvati sul campo. Sono stati mesi molto formativi: per la prima volta siamo subentrati in corsa e abbiamo fatto bene. Ho un legame importante con Frosinone e con tutta la piazza, ma spero arrivino terzi. Non so se per noi arriverà già un verdetto venerdì: noi vogliamo vincere a Mantova. Poi vedremo a fine gara, certo sarebbe bello festeggiare subito, ma conta riuscirci.

I giovani? Marras, che era con noi, è molto forte, così come tanti altri ragazzi del gruppo. Abbiamo un bel nucleo che sta crescendo e che può dare grandi soddisfazioni. Nei miei giocatori vedo grande convinzione: vogliono tornare in Serie A.

Gli infortunati? Azzi potrebbe recuperare, così come Colombo e Ciurria. Il rapporto con la proprietà? Mi confronto con il dottor Baldissoni, Vallone e Burdisso: speriamo di regalare a tutti loro una grande soddisfazione.

Il primo posto? Il Venezia, come noi per il secondo, ha il destino nelle proprie mani. In ogni caso, andrà fatto un grande applauso a tutti. Cosa direbbe il ragazzino Bianco al Bianco allenatore? Da giovane vivevo con spensieratezza e lo sono ancora oggi, accolgo ciò che arriva. Sono sereno, ho tante ambizioni e voglio migliorarmi sempre. Il Bianco di oggi direbbe a quel bambino che, dopo vent’anni di carriera, ce l’ha fatta”.