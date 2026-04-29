Sampdoria, buone nozitzie per Coda, Pierini e Pafundi. Si ferma Barak: sindrome influenzale

Antivigilia di Sampdoria-Südtirol. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma venerdì al “Ferraris” (15.00) con i blucerchiati che, dopo una prima sessione di videoanalisi, sono stati impegnati in un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, sviluppi tattici, palle inattive e lavoro specifico finale per reparti. Massimo Coda, Simone Pafundi e Nicholas Pierini hanno svolto con il gruppo buona parte della seduta. Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti proseguono infine i rispettivi percorsi di recupero. A riposo l’influenzato Antonin Barák. Domani, giovedì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Attilio Lombardo.