Arsenal in vantaggio al Riyadh Air Metropolitano: decide Gyokeres dopo i primi 45'

L'Arsenal chiude in vantaggio al Riyadh Air Metropolitano di Madrid: si è chiuso da poco il primo tempo e i Gunners sopo da poco passati a condurre sulla squadra di Simeone, che peraltro aveva iniziato anche meglio la gara. Al 13' Alvarez si gira in un fazzoletto e conclude, bravo Raya ad opporsi: di fatto però sarà l'unica occasione per l'Atletico del primo tempo, con l'Arsenal che dopo il primo quarto d'ora di ambientamento non sbaglia più niente, andando invece vicino al gol con Odegaard, murato all'ultimo, con Madueke, che conclude a lato dopo azione personale molto interessante, fino a trovarlo con Gyokeres.

Lo svedese supera Oblak dagli undici metri con un destro potentissimo e preciso, su calcio di rigore da lui conquistato per un contrasto con Hancko in area: dopo un brave check del VAR l'arbitro conferma la decisione e l'ex Sporting si incarica dell'esecuzione, che è perfetta. E' l'ultima emozione del primo tempo, che si conclude con lo scarto minimo.